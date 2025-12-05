В Москве установили 7 новых ультрабыстрых зарядных станций для электробусов

Отметим, замена одного автобуса на электробус уменьшает выбросы углекислого газа более чем на 60 тонн в год. Благодаря плавному ходу машины, отсутствию шума и вибраций обеспечивается высокий уровень комфорта пассажиров. В салоне есть все для удобства поездок: зарядные порты для гаджетов, медиаэкраны с полезной информацией о маршруте, откидная платформа и кнопки вызова водителя для маломобильных пассажиров, а также площадка для колясок и велосипедов.