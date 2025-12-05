В Москве установили 7 новых ультрабыстрых зарядных станций для электробусов

Семь новых зарядок для электробусов установили у станции ЗИЛ Московского центрального кольца (МЦК), что отвечает задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в столичном департаменте экономической политики и развития.
Зарядки для электротранспорта работают в любую погоду и подходят для всех моделей электробусов. Пантограф транспорта подключается к куполу станции и таким образом восполняет заряд аккумуляторов.
«Продолжаем развивать зарядную инфраструктуру для расширения сети электробусных маршрутов, как поручил Сергей Собянин. С начала 2025 года установили более 100 ультрабыстрых зарядных станций на конечных станциях и эксплуатационных площадках», — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
Отметим, замена одного автобуса на электробус уменьшает выбросы углекислого газа более чем на 60 тонн в год. Благодаря плавному ходу машины, отсутствию шума и вибраций обеспечивается высокий уровень комфорта пассажиров. В салоне есть все для удобства поездок: зарядные порты для гаджетов, медиаэкраны с полезной информацией о маршруте, откидная платформа и кнопки вызова водителя для маломобильных пассажиров, а также площадка для колясок и велосипедов.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.