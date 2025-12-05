Ричмонд
ГП заявила о немедленном изъятии имущества экс-замглавы Минобороны Иванова

Тимур Иванов на неподтвержденные доходы приобрел предметы роскоши, которые представляют культурную ценность.

Источник: Аргументы и факты

Суд в Москве удовлетворил основной объем исковых требований Генпрокуратуры об обращении в доход государства имущества экс-замминистра обороны Тимура Иванова стоимостью более 1,2 млрд рублей, решение подлежит немедленному исполнению.

Специалисты установили, что Тимур Иванов на неподтвержденные доходы приобрел доли в четырех коммерческих организациях, 44 дорогостоящих объекта недвижимости, автомобили премиум-класса и предметы роскоши, в частности, которые представляют культурную ценность. Более того, на его банковских счетах и во время обысков нашли более 260 миллионов рублей.

«С целью скрыть противоправные действия часть указанных активов Иванов оформлял на своих родственников, знакомых и подконтрольные компании», — сказано на сайте Генпрокуратуры.

Ранее адвокат Тимура Иванова рассказал об условиях содержания экс-замглавы Минобороны.

Узнать больше по теме
Тимур Иванов: от кресла замминистра до тюремного срока
Тимур Иванов прославился как влиятельный управленец и фигура светской хроники, попадавший в рейтинги самых богатых силовиков. В 2025 году Иванов был осужден и приговорен к 13 годам колонии по делу о коррупции и хищениях. Детали его биографии — читайте в материале.
Читать дальше