ГП заявила о немедленном изъятии имущества экс-замглавы Минобороны Иванова

Специалисты установили, что Тимур Иванов на неподтвержденные доходы приобрел доли в четырех коммерческих организациях, 44 дорогостоящих объекта недвижимости, автомобили премиум-класса и предметы роскоши, в частности, которые представляют культурную ценность. Более того, на его банковских счетах и во время обысков нашли более 260 миллионов рублей.