ГП заявила о немедленном изъятии имущества экс-замглавы Минобороны Иванова

Суд в Москве удовлетворил основной объем исковых требований Генпрокуратуры об обращении в доход государства имущества экс-замминистра обороны Тимура Иванова стоимостью более 1,2 млрд рублей, решение подлежит немедленному исполнению.
Специалисты установили, что Тимур Иванов на неподтвержденные доходы приобрел доли в четырех коммерческих организациях, 44 дорогостоящих объекта недвижимости, автомобили премиум-класса и предметы роскоши, в частности, которые представляют культурную ценность. Более того, на его банковских счетах и во время обысков нашли более 260 миллионов рублей.
«С целью скрыть противоправные действия часть указанных активов Иванов оформлял на своих родственников, знакомых и подконтрольные компании», — сказано на сайте Генпрокуратуры.
Ранее адвокат Тимура Иванова рассказал об условиях содержания экс-замглавы Минобороны.