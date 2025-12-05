В Госдуме начали обсуждать отсрочку от армии для выпускников колледжей и вузов

В Госдуме обсуждают вопрос о предоставлении отсрочки от срочной службы для выпускников колледжей и университетов. Об этом в пятницу, 5 декабря, сообщила вице-спикер парламента Виктория Абрамченко.
— Вопрос о предоставлении отсрочки от срочной службы для выпускников колледжей и вузов — перспективное направление работы для межведомственной рабочей группы по развитию СПО (среднего профессионального образования — прим. «ВМ») в Госдуме, — подчеркнула парламентарий.
Она добавила, что в работе задействованы депутаты всех фракций, сенаторы, представители профильных министерств, регионов и работодателей. Абрамченко также отметила, что каждый год примерно 800 тысяч молодых специалистов призываются на службу сразу после выпуска и многие после армии не возвращаются в профессию, что негативно влияет на кадровое обеспечение экономики.
По мнению депутата, отсрочка на один-два года поможет молодым россиянам использовать знания на практике и закрепиться в отрасли, передает РИА Новости.
17 июля Минцифры России предложило обновить правила получения отсрочки от призыва для ИТ-специалистов. Согласно проекту постановления, специалисты из аккредитованных компаний смогут претендовать на отсрочку даже в случае, если на момент подачи списков они еще не получили диплом о высшем образовании.