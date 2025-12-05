Как писал сайт KP.RU, ранее глава российского государства назвал причины украинского кризиса. По его словам, именно стремление сохранить гегемонию Запада в мире привело к тяжелому кризису на Украине. Путин подчеркнул, что сначала с помощью западных стран был совершен антиконституционный государственный переворот в этой стране, а затем против тех людей, которые не согласились с этим госпереворотом, была развязана жестокая война на истребление.