Трамп надеется, что урегулирование конфликта на Украине на подходе

Президент США заявил о намерении завершить очередной мировой конфликт.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что урегулирование конфликта на Украине может быть «на подходе». Об этом американский политик заявил на церемонии жеребьевки ЧМ-2026 в Центре Кеннеди.

«Я урегулировал восемь войн, и у нас на подходе девятая.. Этого еще никто не делал», — сказал Трамп.

Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что Трамп хочет быстрого завершения конфликта на Украине.

Как писал сайт KP.RU, ранее глава российского государства назвал причины украинского кризиса. По его словам, именно стремление сохранить гегемонию Запада в мире привело к тяжелому кризису на Украине. Путин подчеркнул, что сначала с помощью западных стран был совершен антиконституционный государственный переворот в этой стране, а затем против тех людей, которые не согласились с этим госпереворотом, была развязана жестокая война на истребление.

Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
