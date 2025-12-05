Абрамченко: В ГД обдумывают отсрочку от армии для выпускников колледжей и вузов

Депутаты Госдумы рассматривают вопрос о предоставлении отсрочки от срочной службы для выпускников колледжей и вузов. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на вице-спикера нижней палаты парламента Викторию Абрамченко.
«Вопрос о предоставлении отсрочки от срочной службы для выпускников колледжей и вузов — перспективное направление работы для межведомственной рабочей группы по развитию СПО в Госдуме», — говорится в публикации.
По ее словам, к работе над этой темой привлечены депутаты всех фракций, сенаторы, представители профильных министерств, регионов и работодателей. Абрамченко полагает, что отсрочка от армии на один-два года поможет молодым профессионалам применить знания на практике и закрепиться в отрасли.
Как писал сайт KP.RU, ранее президент России Владимир Путин по итогам заседания Совета по науке и образованию дал поручение о том, чтобы была предусмотрена возможность для выпускников колледжей проходить в особом порядке срочную службу в рядах ВС РФ. Кабмин совместно с Минобороны и Общероссийским народным фронтом должен внести соответствующие предложения до 1 июля 2026 года.