Абрамченко: В ГД обдумывают отсрочку от армии для выпускников колледжей и вузов

Как писал сайт KP.RU, ранее президент России Владимир Путин по итогам заседания Совета по науке и образованию дал поручение о том, чтобы была предусмотрена возможность для выпускников колледжей проходить в особом порядке срочную службу в рядах ВС РФ. Кабмин совместно с Минобороны и Общероссийским народным фронтом должен внести соответствующие предложения до 1 июля 2026 года.