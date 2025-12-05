В башкирской деревне Старомусятово открыли новый медпункт

Новый фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) открыли в деревне Старомусятово Бурзянского района Республики Башкортостан в ходе реализации нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в районной администрации.
Медпункт установлен в соответствии с современными требованиями и стандартами. Он оснащен всем необходимым для оказания качественной медицинской помощи и комфортной работы персонала. Медучреждение будет обслуживать более 485 местных жителей.
«Открытие нового фельдшерско-акушерского пункта с современным оборудованием и комфортными условиями работы — радостное событие для всех нас. Теперь жители могут проходить диспансеризацию и получать необходимую медицинскую помощь в удобном для них месте», — отметил глава муниципального района Рамиль Абдуллин.
Напомним, в Бурзянском районе в этом году в ходе реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» также будут введены в эксплуатацию новые ФАПы в деревнях Исламбаево, Кутаново, Саргая и Тимирово.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.