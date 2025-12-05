Ричмонд
Минздрав: до трети фармрынка составляют лекарства из Индии

Глава Минздрава РФ назвал привилегированным российско-индийское партнерство в сфере здравоохранения.

Источник: Аргументы и факты

В рамках государственного визита президента Российской Федерации Владимира Путина в Дели министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко провел двустороннюю встречу с министром здравоохранения и благосостояния семьи Республики Индия Шри Джагатом Пракаш Надда.

«Российско-индийское партнерство в сфере здравоохранения считается привилегированным. Оно сложилось уже на протяжении десятков лет доверия, и практическое взаимодействие сегодня реализуется в конкретных результатах», — заявил Михаил Мурашко.

Он отметил ключевые показатели международного сотрудничества: 10% зарегистрированных фармпрепаратов в России составляют препараты из Индии;

среди всех иностранных препаратов в РФ (около 30% рынка) индийские составляют порядка 16%; из Индии импортируется порядка 1,3 млн кг субстанций, что составляет 23% от общего импорта.

«За последние 9 месяцев объём средств в сфере медицинского туризма вырос на 25%. Особенно значительный рост наблюдается в лечении тяжелых заболеваний: онкологических, кардиологических и офтальмологических», — отметил он.

Мурашко также выделил особо приветствуемое направление сотрудничества.

«Это кооперации для продвижения на других рынках, используя интеллектуальную собственность России и производственные мощности Индии», — подытожил он.