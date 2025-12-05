«Вырвать с корнем жало». Платошкин про антироссийскую пропаганду и национализм в Украине

Рассуждая на тему расцвета антироссийской идеологии в Украине, Николай Платошкин отметил: «До этого мы, на мой взгляд, просто сильно недорабатывали». В этом контексте он сравнил Украину с фашистской Германией. «Ведь Гитлер почему был возможен (какой-то ефрейтор)? Потому что все немецкое общество после поражения в Первой мировой жило реваншем. Это у нас только так кажется, что вдруг пришел Гитлер. Там большинство населения считало, что они не виноваты в войне, что надо вернуть все (от немцев же отрезали часть территории небольшую). Гитлер никогда бы там ничего не смог бы сделать, если бы не десятки миллионов немцев», — констатировал доктор исторических наук, подчеркнув, что Гитлер пришел на подготовленную почву. Именно поэтому, отметил Николай Платошкин, важно сейчас из украинцев «вырвать с корнем жало национализма».