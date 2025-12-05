«Вырвать с корнем жало». Платошкин про антироссийскую пропаганду и национализм в Украине

5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Украине важно сейчас вырвать с корнем жало национализма. Таким мнением в проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА поделился доктор исторических наук, политолог Николай Платошкин.
Рассуждая на тему расцвета антироссийской идеологии в Украине, Николай Платошкин отметил: «До этого мы, на мой взгляд, просто сильно недорабатывали». В этом контексте он сравнил Украину с фашистской Германией. «Ведь Гитлер почему был возможен (какой-то ефрейтор)? Потому что все немецкое общество после поражения в Первой мировой жило реваншем. Это у нас только так кажется, что вдруг пришел Гитлер. Там большинство населения считало, что они не виноваты в войне, что надо вернуть все (от немцев же отрезали часть территории небольшую). Гитлер никогда бы там ничего не смог бы сделать, если бы не десятки миллионов немцев», — констатировал доктор исторических наук, подчеркнув, что Гитлер пришел на подготовленную почву. Именно поэтому, отметил Николай Платошкин, важно сейчас из украинцев «вырвать с корнем жало национализма».
Николай Платошкин привел слова его знакомых из Одесской области, которые рассказывали, что еще до 2014 года их «сгоняли на берег реки со свечками в память о голодоморе»: «И там говорят, что русские уморили голодом специально всю Украину». «К нам в 2003 году поляки обращались по поводу резни Волынской. Говорили, что Украина в ООН эту тему будирует, мол, вы нам помогите, потому что украинские бандеровцы нас тогда там вырезали и прочее, а сейчас от этого отказываются», — добавил политолог.
«Людей надо об этом спросить». Эксперт о решении языкового вопроса в Украине «Пусть напишут хоть 900 тыс.» По карману ли Украине содержать армию?
Он также поделился историей об участии в научной российско-украинской конференции от МИД в 2004 году по случаю юбилея Переяславской рады. «Приезжает молодая абсолютно украинская делегация. У нас — возрастные, которые говорят, что это воссоединение, борьба против общего противника. А эти: Переяславская рада — страшное событие в истории Украины, это начало крепостнического гнета на территории Украины. А Украина жила свободно при поляках? Сам Хмельницкий чего начал восстание? У Хмельницкого, крупного феодала, поляки просто отобрали землю, изнасиловали его семью, убили. А тут пришли русские, видите ли, и начали всех мучить», — сказал Николай Платошкин. «Это была делегация украинской Академии наук. Это не какие-то маргиналы из какого-то националистического движения», — отметил политолог. -0-