Доктор Мясников рассказал, какую болезнь часто не выявляют у пожилых людей

Пожилых людей в России не обследуют на наличие остеопороза. Об этом рассказал российский врач и телеведущий Александр Мясников.
Одна из гостий в студии задала специалисту вопрос, поможет ли операция 74-летней женщине с компрессионным переломом позвоночника. Врач посчитал хирургическое вмешательство бесполезным в этом случае и отметил, что такая ситуация может случиться с каждым пожилым человеком.
— Это недостаток нашей медицины, не побоюсь этого слова. Почему? (Если человек находится в возрастной категории — прим. «ВМ») 60−65+ — вас обязаны исследовать на остеопороз. Обязаны. Ее давно надо было, лет уже 10, лечить, — подчеркнул Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1».
Он рассказал, что во время одной из передач спросил у пожилых зрителей, проходили ли они такое обследование, и утвердительный ответ дали только двое из 15 человек.
Александр Мясников также возмутился действиями некоторых врачей, работающих с пациентами, страдающими сахарным диабетом. Он призвал коллег проверять почки таким пациентам, назвав их бездействие должностным преступлением.