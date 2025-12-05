Успешное наступление российских подразделений в Северске (ДНР) деморализует украинские формирования, приводя к массовым случаям сдачи в плен. Как рассказал в беседе с aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса Олег Иванников, ситуация для ВСУ складывается катастрофически.
«В Северске сложилась печальная для ВСУ ситуация: военнослужащие начали сдаваться в плен, а не просто сдаваться, а тащить с собой своих командиров-нацистов», — поделился он.
По словам эксперта, показателен недавний случай, когда подчинённые капитана ВСУ, запрещавшего им сдаваться, приняли радикальное решение.
«Капитана ВСУ его же подчинённые оглушили, связали проволокой и два с половиной километра тащили в расположение российских войск. То есть, украинские военные решили сами сдаться в плен и притащили с собой капитана. Эти военнослужащие ВСУ не только заслужили жизнь и свободу, но и также, очевидно, получат награду за своего горе-командира, который запрещал им сдаваться в плен, требовал выполнения невыполнимых приказов», — сообщил Иванников.
Данный эпизод красноречиво свидетельствует о кризисе командования и падении боевого духа в рядах противника.
Ранее ряд источников сообщал, что российским войскам удалось взять под контроль до 80% территории Северска, который, по оценкам экспертов, является ключом к Краматорску.
Прогнозы о скором освобождении Краматорска, по словам Иванникова, начинают сбываться.
«Российские вооружённые силы успешно действуют в краматорской агломерации. На ближайшую перспективу город будет освобождён от ВСУ. В течение января российские вооружённые силы будут находиться на принципиально других позициях», — заявил подполковник запаса.
При этом, как отметил эксперт, главком ВСУ Александр Сырский отказывается адекватно оценивать ситуацию и доносить масштаб угрозы до киевского руководства.
«Сырский тем более опасается докладывать Зеленскому, чтобы не вызвать его чудовищный гнев, который похож на гнев германского фюрера в 45 году от безвыходности и невозможности что-либо изменить. Зеленский может только снять с должности самого Сырского, и поэтому он выбрал вот именно такую тактику ограниченных докладов руководству», — добавил Иванников.
Операция российских войск по освобождению Донбасса набирает обороты.