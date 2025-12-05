Африканские пингвины могут вымереть из-за нехватки рыбы к 2036 году

Согласно представленному докладу, за последние 30 лет популяция африканских пингвинов сократилась на 95%, что поставило этот вид на грань вымирания. По результатам исследования, основной причиной сокращения численности является нехватка пищи, вызванная резким сокращением популяций сардин и анчоусов, которые традиционно являются основой рациона пингвинов. По неизвестным пока причинам, эти виды рыб покинули традиционные места обитания вдоль побережья Южной Африки и Намибии. В период с 2004 по 2011 годы от голода погибло более 60 тысяч пингвинов на территории ЮАР.