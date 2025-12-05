Африканские пингвины могут вымереть из-за нехватки рыбы к 2036 году

Министерство сельского, лесного и рыбного хозяйства Южно-Африканской Республики совместно с Эксетерским университетом (Великобритания) опубликовали доклад, в котором отмечается резкое снижение численности африканских пингвинов, что угрожает их вымиранию.
Согласно представленному докладу, за последние 30 лет популяция африканских пингвинов сократилась на 95%, что поставило этот вид на грань вымирания. По результатам исследования, основной причиной сокращения численности является нехватка пищи, вызванная резким сокращением популяций сардин и анчоусов, которые традиционно являются основой рациона пингвинов. По неизвестным пока причинам, эти виды рыб покинули традиционные места обитания вдоль побережья Южной Африки и Намибии. В период с 2004 по 2011 годы от голода погибло более 60 тысяч пингвинов на территории ЮАР.
На сегодняшний день в дикой природе Африки насчитывается около 20 тысяч особей африканского пингвина. По прогнозам специалистов из BirdLife South Africa, к 2036 году этот вид может полностью исчезнуть.
Ранее сообщалось, что российские учёные-орнитологи в Антарктиде спасли детёныша императорского пингвина, оказавшегося в «ледяном капкане».