Эндокринолог Янг назвала женщинам четыре причины регулярно есть квашеную капусту

Квашеная капуста приносит очень много пользы для женского здоровья. Эндокринолог Екатерина Янг назвала четыре веские причины включения этого продукта в постоянный рацион.
Так, квашеная капуста может укрепить иммунную систему и понижает уровень воспаления в организме. Кроме того, квашеная капуста улучшает состояние кожи, волос и сосудов.
В то же время этот продукт способствует ускорению метаболизма и повышению общего уровня энергии. Наконец, капуста помогает в борьбе с лишним весом и является мощным инструментом для поддержания гормонального баланса.
— Начинайте с одной-двух столовых ложек в день, постепенно увеличивая до трех-пяти. Лучше употреблять в начале приема пищи, — написала врач в своем Telegram-канале.
Подкорректировать свой рацион стоит и с приходом зимнего времени года. Например, чтобы поддержать организм в холода, полезно включать в ежедневное меню разнообразные продукты, повышающие энергию и укрепляющие иммунитет. Эти продукты перечислила диетолог Вера Сережина.