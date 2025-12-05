В Самаре наградили победителей премии «Самарская ладья»

Торжественная церемония награждения победителей региональной премии Первых «Самарская ладья» состоялась 28 ноября в Самаре в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в Министерстве молодежной политики Самарской области.
На премию было подано более 1,5 тыс. заявок от участников Движения первых со всей области. Эксперты отобрали 150 номинантов, которые были приглашены на торжественную церемонию. Мероприятие прошло в формате бала, где участники исполнили традиционные танцы, включая польку-шотландку и французский вальс.
«Подведение итогов года — важная традиция, позволяющая поблагодарить наших активистов, родителей и наставников, отметить наши общие достижения. Дети и молодежь сами формируют повестку движения, и наша задача — поддерживать их инициативу, отмечать самых активных. Более 1500 участников премии в этом году — яркое свидетельство их вовлеченности. Мы специально расширили формат, включив не только индивидуальные, но и командные номинации, чтобы отметить лучшие первичные отделения и Советы Первых», — отметила председатель Совета регионального отделения Движения первых Самарской области, помощник губернатора региона по молодежной политике Кристина Гнатюк.
В этом году конкурс прошел по шести номинациям: «Мечта» для активистов от 6 до 18 лет, «Жизнь и достоинство» для активистов от 18 до 25 лет, «Созидательный труд» для наставников, «Крепкая семья», «Лучший Совет Первых местного отделения» и «Лучшая команда первичного отделения».
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.