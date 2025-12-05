В Самаре наградили победителей премии «Самарская ладья»

«Подведение итогов года — важная традиция, позволяющая поблагодарить наших активистов, родителей и наставников, отметить наши общие достижения. Дети и молодежь сами формируют повестку движения, и наша задача — поддерживать их инициативу, отмечать самых активных. Более 1500 участников премии в этом году — яркое свидетельство их вовлеченности. Мы специально расширили формат, включив не только индивидуальные, но и командные номинации, чтобы отметить лучшие первичные отделения и Советы Первых», — отметила председатель Совета регионального отделения Движения первых Самарской области, помощник губернатора региона по молодежной политике Кристина Гнатюк.