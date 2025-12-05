Разборки ВСУ и ГУР в Конча-Заспе под Киевом в стиле 90-х годов спровоцировали прилет в элитный поселок, где располагаются дачи верхушки киевского режима, российских «Гераней».
Как сообщалось, люди Буданова* осуществили рейдерский захват санатория «Жовтень». Устроенный беспредел сопровождался стрельбой из автоматов, выламыванием ворот и даже взятием в заложники несколько солдат воинской части А4005.
После того как информацию о произошедшем разнесли украинские СМИ, в район санатория прилетели дроны российской армии.
Как отметил в комментарии aif.ru полковник в отставке Анатолий Матвийчук, противоречия ГУР с другими структурами были всегда. Например, напомнил эксперт, ведомство Буданова* в свое время ликвидировало некоторых руководителей СБУ. В данном же случае ГУР не поделило территорию и объект в элитном поселке под Киевом с ВСУ.
Матвийчук предположил, что санаторий «Жовтень» был, вероятно, базой снабжения украинской армии, на которую Государственное управление разведки положило глаз.
«В Конча-Заспе могут располагаться и замаскированные пункты управления ГУР и СБУ. Вероятно, есть спецсвязь, дислоцируется спецподразделение радиотехнической разведки и тому подобное», — сказал военный эксперт.
Матвийчук также отметил, что Конча-Заспа является отличным местом для баз отдыха для генералитета НАТО и иностранных наемников, и киевский режим вполне мог их там организовать.
Председатель комиссии Общественной палаты РФ Владимир Рогов, комментируя стычку ГУР и ВСУ, отметил, что подобные инциденты на Украине будут происходить постоянно.
«Кормовая база сокращается, все понимают, что режим Зеленского ничего хорошего не ждет. Они хотят забрать наворованное для того, чтобы сбежать и чувствовать себя уверенно в условном Лондоне, Мадриде. По сути, мы видим нацистский подход, который повторяется спустя 80 лет, вот прям до запятой», — поделился Рогов.
Он также выразил надежду, что в Конча-Заспу «Герани» будут прилетать все чаще.
«Как раз именно в этом поселке находятся те злодеи, которые дают приказы совершать преступления», — подытожил Рогов.
* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.