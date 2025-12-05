Нижегородская сеть многофункциональных центров стала лучшей в России

«Задача сотрудников многофункциональных центров — сделать так, чтобы нижегородцы получали госуслуги быстро, качественно и в одном месте, не собирая множество справок по разным кабинетам. Чтобы так и было, наши МФЦ в последние годы проводят действительно большую работу по качественному обновлению. Мы открываем новые отделения, которые соответствуют всем стандартам: с детскими уголками, навигацией для маломобильных граждан и системой усиления слуха. Одними из первых в России подключились к сервису обслуживания граждан по биометрии, без предъявления паспорта. Нижегородские МФЦ оценивали по доступности офисов, использованию цифровых технологий и многим другим параметрам — именно тем, которые напрямую касаются жителей», — отметил губернатор области Глеб Никитин.