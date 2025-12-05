Нижегородская сеть многофункциональных центров стала лучшей в России

Центр «Мои документы» Нижегородской области признан лучшим в стране по итогам Всероссийского конкурса «Лучший многофункциональный центр России» 2024 года, сообщили в пресс-службе правительства региона. Нижегородские учреждения, которые развиваются при поддержке нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», победили в номинации «Лучшая региональная сеть МФЦ».
«Задача сотрудников многофункциональных центров — сделать так, чтобы нижегородцы получали госуслуги быстро, качественно и в одном месте, не собирая множество справок по разным кабинетам. Чтобы так и было, наши МФЦ в последние годы проводят действительно большую работу по качественному обновлению. Мы открываем новые отделения, которые соответствуют всем стандартам: с детскими уголками, навигацией для маломобильных граждан и системой усиления слуха. Одними из первых в России подключились к сервису обслуживания граждан по биометрии, без предъявления паспорта. Нижегородские МФЦ оценивали по доступности офисов, использованию цифровых технологий и многим другим параметрам — именно тем, которые напрямую касаются жителей», — отметил губернатор области Глеб Никитин.
По словам заместителя главы региона Егора Полякова, Нижегородская область активно внедряет искусственный интеллект в госуправление, в том числе в работу многофункциональных центров. С прошлого года в МФЦ работает голосовой помощник для предварительной записи и уведомлений о готовности документов к выдаче. Также он обрабатывает большую часть обращений клиентов, не переводя звонок на оператора. Всего за 2025 год кол-центр МФЦ Нижегородской области обработал более 385,7 тыс. звонков.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.