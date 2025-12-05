Передумали: В молдавских школах снова начнут ставить оценки в четвёртых классах

Ученики 4-х классов снова начнут получать оценки по математике и языку обучения. Об этом рассказал министр образования Дан Перчун в ходе пресс-конференции.
Ранее Минобразования протестировало частичное возвращение к оценкам в некоторых школах. По мнению ведомства, оценивание по некоторым предметам начальной школы поможет ученикам легче адаптироваться к 10-балльному оцениванию по предметам, которое начинается во втором семестре пятого класса, пишет diez.md.
С 2015 года в Молдове в начальных классах вместо традиционных оценок (от 1 до 10 баллов) успеваемость оценивают качественными отметками — от «отлично» до «удовлетворительно».
