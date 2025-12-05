Два «золота» и одна «бронза»: спортсменки из Башкирии одержали победу в чемпионате России по женскому боксу в Уфе

Назаров заявил, что Башкирия уже сегодня по праву претендует на звание «спортивной столицы России». Он напомнил, что в республике насчитывается более 13 тысяч спортивных объектов, а бокс культивируется уже 105 лет. На чемпионате выступили восемь спортсменок из республики.