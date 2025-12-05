Два «золота» и одна «бронза»: спортсменки из Башкирии одержали победу в чемпионате России по женскому боксу в Уфе

В Уфе завершился чемпионат России по женскому боксу. Подводя итоги турнира, премьер-министр Башкирии Андрей Назаров отметил, что несколько дней столица региона принимала 163 сильнейших спортсменки из 48 регионов страны. Он подчеркнул, что каждый поединок отличался характером, азартом, профессионализмом и огромным желанием победить.
Глава кабмина поблагодарил Федерацию бокса России за доверие, оказанное республике, а также партнеров и спонсоров за поддержку. Он выразил признательность тренерам, судьям и волонтерам за огромную работу, без которой, по его мнению, проведение такого турнира было бы невозможно.
Назаров заявил, что Башкирия уже сегодня по праву претендует на звание «спортивной столицы России». Он напомнил, что в республике насчитывается более 13 тысяч спортивных объектов, а бокс культивируется уже 105 лет. На чемпионате выступили восемь спортсменок из республики.
Руководитель регионального правительства подчеркнул успешное выступление боксерш из Башкирии. По его словам, Азалия Аминева стала трехкратной чемпионкой страны, а Юлия Чумгалакова, выступающая за республику в параллельном зачете, завоевала это звание в шестой раз. Бронзовый призер Милена Борисова также представляет региона.
— От души поздравляю победительниц! Башкортостан гордится вами! — заявил Андрей Назаров.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.