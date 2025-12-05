«Вы не правильно поняли все»: Боец ММА объяснил резонансное видео, где он устроил «спарринг» с памятником ветеранам МЧС

Боец ММА Заур Исмаилов, которого обвиняют в том, что он осквернил памятник ветеранам МЧС в сквере Дмитрия Михайлика в Москве, сказал, что уже шесть лет тренируется таким образом. По словам спортсмена, «памятник просто удобный», и он относится к нему с уважением.
«Он воинское приветствие делает ветерану. Он просто удобный. Жгут накинул — спасибо, памятник. Мне пишут все, но я ни от кого не скрываюсь и не буду никогда. Я же с уважением, шесть лет здесь бегаю, накидываю на него руку, жгуты, вы неправильно поняли все», — объяснил Исмаилов.
Поводом для скандала стало то, что Исмаилов выложил в соцсетях видео, где он изображает удары по памятнику в Москве. На видео он показывает, как бьет руками и ногами по статуе ребенка, а также натягивает с нее жгут для тренировки.
Ранее KP.RU сообщил, что московские правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении Исмаилова за осквернение памятника ветеранам МЧС.