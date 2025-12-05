Ричмонд
+1°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Вы не правильно поняли все»: Боец ММА объяснил резонансное видео, где он устроил «спарринг» с памятником ветеранам МЧС

Обвиняемый в осквернении памятника боец ММА пояснил, что тренируется так 6 лет.

Источник: Комсомольская правда

Боец ММА Заур Исмаилов, которого обвиняют в том, что он осквернил памятник ветеранам МЧС в сквере Дмитрия Михайлика в Москве, сказал, что уже шесть лет тренируется таким образом. По словам спортсмена, «памятник просто удобный», и он относится к нему с уважением.

«Он воинское приветствие делает ветерану. Он просто удобный. Жгут накинул — спасибо, памятник. Мне пишут все, но я ни от кого не скрываюсь и не буду никогда. Я же с уважением, шесть лет здесь бегаю, накидываю на него руку, жгуты, вы неправильно поняли все», — объяснил Исмаилов.

Поводом для скандала стало то, что Исмаилов выложил в соцсетях видео, где он изображает удары по памятнику в Москве. На видео он показывает, как бьет руками и ногами по статуе ребенка, а также натягивает с нее жгут для тренировки.

Ранее KP.RU сообщил, что московские правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении Исмаилова за осквернение памятника ветеранам МЧС.