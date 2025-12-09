Полезнее ли морская соль, чем обычная?

Морская соль получается путем выпаривания морской воды. Её кристаллы часто крупнее и имеют неправильную форму. Она проходит минимальную обработку, поэтому в её составе, помимо хлорида натрия (86−98%), остаются следовые количества других минералов — магния, кальция, калия, которые придают соли более сложный вкусовой оттенок. При этом морская соль — это не суперфуд, а вопрос вкусовых предпочтений.