Полезнее ли морская соль, чем обычная?

При выборе между обычной поваренной и морской солью важно понимать, что их главное отличие — не польза для здоровья, а происхождение, обработка и вкусовые нюансы.
Поваренная каменная соль добывается из подземных месторождений. Она проходит глубокую очистку (рафинацию) и на 97−99% состоит из хлорида натрия. Поэтому имеет нейтральный соленый вкус и однородную мелкую текстуру. Часто в такую соль добавляют йод для профилактики его дефицита.
Морская соль получается путем выпаривания морской воды. Её кристаллы часто крупнее и имеют неправильную форму. Она проходит минимальную обработку, поэтому в её составе, помимо хлорида натрия (86−98%), остаются следовые количества других минералов — магния, кальция, калия, которые придают соли более сложный вкусовой оттенок. При этом морская соль — это не суперфуд, а вопрос вкусовых предпочтений.
«Эксперты ВОЗ рекомендуют любую соль употреблять не более 5 г в день, а пациентам с гипертонической болезнью — не более 1 г в день. В России средний житель употребляет 12 г соли ежедневно», — рассказала aif.ru врач- терапевт Елена Попова.