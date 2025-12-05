Ричмонд
+1°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Таганроге обещают ликвидировать свалку на улице Чучева до конца года

В Таганроге одну свалку ликвидируют, две планируют.

Источник: Комсомольская правда

Власти Таганрога Ростовской области планируют до конца декабря полностью ликвидировать крупную несанкционированную свалку на улице Чучева. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.

Работы по очистке территории вдоль домов 40−1, 42А, 42 В, 44 уже ведутся. Подрядчик, деятельность которого курирует коммунальное предприятие «Благоустройство», приступил к вывозу отходов 30 ноября. Общий объем мусора, подлежащего удалению, составляет почти 74 000 тонн. По последним данным, с площадки вывезено уже 18 800 тонн смешанных отходов.

Параллельно в администрации готовят документы для решения проблемы с двумя другими крупными свалками города — на Мариупольском и Николаевском шоссе. Их планируют включить в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде. Это позволит провести их рекультивацию в рамках федеральной программы за счет средств федерального бюджета.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.