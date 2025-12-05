В Таганроге обещают ликвидировать свалку на улице Чучева до конца года

Параллельно в администрации готовят документы для решения проблемы с двумя другими крупными свалками города — на Мариупольском и Николаевском шоссе. Их планируют включить в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде. Это позволит провести их рекультивацию в рамках федеральной программы за счет средств федерального бюджета.