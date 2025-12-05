На территории БСМП в Ростове начнут подготовку к возведению нового приемного покоя

Напомним, размещение нового модуля на территории больницы потребовалось в связи с тем, что существующее отделение уже устарело и не справляется с потоком посетителей. Городская больница скорой медицинской помощи Ростова-на-Дону — ключевой центр экстренной медицины в регионе, поэтому ее модернизация сейчас в приоритете.