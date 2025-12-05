Ричмонд
+1°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На территории БСМП в Ростове начнут подготовку к возведению нового приемного покоя

На выходных в Ростове начнут расчищать площадку для строительства приемного отделения БСМП.

Источник: Комсомольская правда

В субботу, 6 декабря, на территории БСМП Ростова-на-Дону начнут расчищать площадку для строительства нового приемного отделения. В рамках этих подготовительных работ рабочие будут вынуждены убрать часть зеленых насаждений. По информации медучреждения, необходимую для дальнейшего строительства вырубку согласовали с городской администрации.

Напомним, размещение нового модуля на территории больницы потребовалось в связи с тем, что существующее отделение уже устарело и не справляется с потоком посетителей. Городская больница скорой медицинской помощи Ростова-на-Дону — ключевой центр экстренной медицины в регионе, поэтому ее модернизация сейчас в приоритете.

Финансирование проекта составляет 570 млн рублей. Средства выделены из федерального бюджета в рамках национального проекта. Регион обеспечил софинансирование. Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что возведение объекта должны начать до конца 2025 года, открытие предполагается весной 2026 года.

Также вице-спикер Госдумы России Виктория Абрамченко информировала о создании оперштаба для контроля за строительством корпуса БСМП в Ростове.

Подпишись на нас в MAX и Telegram!

Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
Читать дальше