На территории БСМП в Ростове начнут подготовку к возведению нового приемного покоя

В субботу, 6 декабря, на территории БСМП Ростова-на-Дону начнут расчищать площадку для строительства нового приемного отделения. В рамках этих подготовительных работ рабочие будут вынуждены убрать часть зеленых насаждений. По информации медучреждения, необходимую для дальнейшего строительства вырубку согласовали с городской администрации.
Напомним, размещение нового модуля на территории больницы потребовалось в связи с тем, что существующее отделение уже устарело и не справляется с потоком посетителей. Городская больница скорой медицинской помощи Ростова-на-Дону — ключевой центр экстренной медицины в регионе, поэтому ее модернизация сейчас в приоритете.
Финансирование проекта составляет 570 млн рублей. Средства выделены из федерального бюджета в рамках национального проекта. Регион обеспечил софинансирование. Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что возведение объекта должны начать до конца 2025 года, открытие предполагается весной 2026 года.
Также вице-спикер Госдумы России Виктория Абрамченко информировала о создании оперштаба для контроля за строительством корпуса БСМП в Ростове.
