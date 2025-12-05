В Кулебаках Нижегородской области обновили площадь Ленина

Третий этап благоустройства площади Ленина завершили в городе Кулебаки Нижегородской области в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в пресс-службе правительства региона.
Площадь Ленина стала одной из 10 ключевых городских зон, выбранных для благоустройства в первоочередном порядке. Там регулярно проходят значимые мероприятия, привлекающие жителей всего округа.
Работы велись по проекту в стиле технологизм, или новый рационализм 60-х годов XX века, который характерен для большинства зданий на площади. Первый этап благоустройства начался в 2022 году, когда были обустроены первые участки площади. В 2024 году на территории установили лавочки, контейнеры для мусора, сделали пешеходные дорожки и освещение. На третьем этапе в этом году преобразовали участки вокруг Дворца культуры имени Дубровских и здания Почты России. Площадь покрыли брусчаткой, благоустроили подъездные дороги, также там установили видеокамеры. В планах еще два оставшихся этапа работ, охватывающих пространство за зданием городского суда.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.