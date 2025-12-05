В Кулебаках Нижегородской области обновили площадь Ленина

Работы велись по проекту в стиле технологизм, или новый рационализм 60-х годов XX века, который характерен для большинства зданий на площади. Первый этап благоустройства начался в 2022 году, когда были обустроены первые участки площади. В 2024 году на территории установили лавочки, контейнеры для мусора, сделали пешеходные дорожки и освещение. На третьем этапе в этом году преобразовали участки вокруг Дворца культуры имени Дубровских и здания Почты России. Площадь покрыли брусчаткой, благоустроили подъездные дороги, также там установили видеокамеры. В планах еще два оставшихся этапа работ, охватывающих пространство за зданием городского суда.