Предприниматели Курской области представили свою продукцию в Петербурге

Выставка «Петерфуд» — крупнейшее событие в сфере продовольственной торговли на Северо-Западе России, участники которого имеют возможность наладить деловые контакты с российскими и международными розничными сетями, а также найти новых партнеров. Курскую область на мероприятии представляли три компании — «ПК “Агромарка”, производитель крупы и гранул из зерновых культур, “ЛейблПак”, изготовитель этикеток, и “Обоянский консервный завод”, специализирующийся на производстве фруктового и овощного пюре, повидла.