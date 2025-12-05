Предприниматели Курской области представили свою продукцию в Петербурге

Коллективный стенд Курской области организовали на 34-й Международной продовольственной выставке «Петерфуд» при поддержке нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в региональном центре «Мой бизнес». Мероприятие прошло 24−26 ноября в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» Санкт-Петербурга.
Выставка «Петерфуд» — крупнейшее событие в сфере продовольственной торговли на Северо-Западе России, участники которого имеют возможность наладить деловые контакты с российскими и международными розничными сетями, а также найти новых партнеров. Курскую область на мероприятии представляли три компании — «ПК “Агромарка”, производитель крупы и гранул из зерновых культур, “ЛейблПак”, изготовитель этикеток, и “Обоянский консервный завод”, специализирующийся на производстве фруктового и овощного пюре, повидла.
«Курские предприятия ежегодно участвуют в выставке “Петерфуд-2025”, привозят награды от организаторов. Радует, что продукция наших производителей признается высококачественной, удовлетворяющей российским и мировым стандартам», — отметила директор регионального центра «Мой бизнес» Ольга Ильинова.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.