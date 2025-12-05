«Уронили Артемия»: Лебедев упал с инвалидной коляски, пытаясь встать на задние колеса

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев упал с инвалидной коляски, попытавшись поставить ее на задние колеса, когда тестировал устройство вместе с инклюзивной блогершей Анастасией Анпилоговой. Девушка опубликовала ролик в своих социальных сетях.
Анпилогова получила инвалидность в результате ДТП. Недавно блогерша стала гостьей форума в мастерской управления «Сенеж», где одним из спикеров как раз выступал Лебедев.
Блогерша спросила, согласится ли Лебедев поучаствовать в ее проекте, но предупредила, что ему придется сесть в инвалидную коляску. Несмотря на это, блогер быстро согласился.
Во время съемок проекта Анпилогова предложила дизайнеру повторить некоторые приемы езды на инвалидной коляске и поставить ее на задние колеса. Поначалу у Лебедева это выходило довольно легко, но потом он не удержал равновесие и упал. Судя по всему, с блогером все хорошо, а к самой ситуации отнеслись с юмором.
— Мы уронили Артемия Лебедева, — подписала Анпилогова опубликованный ролик.
Еще один необычный инцидент произошел летом в рамках Петербургского международного экономического форума. Там Лебедева выгнали с одной из встреч. По словам самого блогера, его попросили покинуть гостиную губернатора из-за цветного пиджака, который, по мнению организаторов, не соответствовал дресс-коду мероприятия.