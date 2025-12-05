В Минске наградят более 200 активных участников проекта «Беларусь помнит. Помним каждого»

«Особая роль в наполнении портала принадлежит юным патриотам — более чем 2 тыс. поисково-исследовательским отрядам БРПО, в которые входят ребята 13−14 лет. С помощью специального мобильного приложения они кропотливо собирают, систематизируют и оцифровывают документальные свидетельства, воспоминания и анкетные данные. Благодаря их труду на портале уже размещено свыше 26 тыс. записей, и работа продолжается, чтобы каждый белорус смог найти информацию о своих героических предках», — рассказала Рита Артемова.