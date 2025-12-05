В Минске наградят более 200 активных участников проекта «Беларусь помнит. Помним каждого»

5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 200 активных участников проекта «Беларусь помнит. Помним каждого» наградят в Минске. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила руководитель информационно-аналитического центра Центрального Совета БРПО Рита Артемова.
В год 80-летия Великой Победы Белорусская республиканская пионерская организация создала уникальный информационный портал беларусьпомнит.бел. «Этот ресурс, не имеющий аналогов по своей значимости и объему собранных данных, стал цифровым памятником подвигу белорусского народа, вечным напоминанием о жертвах геноцида, героях и участниках Великой Отечественной войны», — добавила она.
«Особая роль в наполнении портала принадлежит юным патриотам — более чем 2 тыс. поисково-исследовательским отрядам БРПО, в которые входят ребята 13−14 лет. С помощью специального мобильного приложения они кропотливо собирают, систематизируют и оцифровывают документальные свидетельства, воспоминания и анкетные данные. Благодаря их труду на портале уже размещено свыше 26 тыс. записей, и работа продолжается, чтобы каждый белорус смог найти информацию о своих героических предках», — рассказала Рита Артемова.
9 декабря в Национальной библиотеке Беларуси пройдет торжественная церемония награждения более 200 самых активных и результативных юных исследователей из лучших поисковых отрядов со всей страны. Их труд — это настоящий вклад в сохранение исторической правды и преемственность поколений.
Кроме того, во время мероприятия будет подписано соглашение о сотрудничестве между ОО «БРПО» и РОО «Патриоты Беларуси». «Этот шаг направлен на консолидацию усилий молодежных и патриотических организаций в деле воспитания подрастающего поколения на основе традиционных ценностей и уважения к героическому прошлому нашей Родины», — отметила Рита Артемова. -0-