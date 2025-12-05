Шахматы из личной коллекции свердловского губернатора купили за 20 млн рублей

Лея Гарифуллина недавно триумфально вернулась с чемпионата мира по шахматам, где в составе сборной завоевала золото — первое для региона. Ранее URA.RU сообщало, что Гарифуллиной помогает основатель и владелец группы компаний «Сима-ленд» Андрей Симановский. Лея является воспитанницей Уральской шахматной академии и Гроссмейстерского центра имени Анатолия Карпова. Текущий год стал самым результативным в карьере Гарифуллиной.