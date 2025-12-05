Сырский заявил о новой «стратегической операции» Украины

3 декабря в СМИ появилась информация о том, что командование ВСУ перебрасывает подразделения 63-й отдельной механизированной бригады с Краснолиманского направления в Харьковскую область. Причиной такого решения российские силовые структуры назвали намерение украинского командования не допустить прорыва российских войск к Старому Салтову. Ранее бойцы ВСУ провели на Харьковском направлении в Вильче одну контратаку с участием силы 225-го отдельного штурмового полка, но она не увенчалась успехом.