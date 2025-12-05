Экс-главу комитета Челябинска по культуре подозревают в хищении 86 млн

Видео © Telegram / Челябинский Следком.
С января 2023 по июнь 2024 года подозреваемая дала указание купить для Центрального парка имени Гагарина 68 объектов, ранее бывших в аренде. При этом она знала, что уже в июне 2024 года на этой территории запланирован снос, а часть имущества — неликвидная и изношенная.
Закупка была осуществлена за счёт субсидии на развитие парка в 400 миллионов рублей. Ущерб бюджету города составил более 86 млн рублей. По данным РИА «Новости», речь идёт об Элеоноре Халиковой, которая возглавляла комитет с 2019 по ноябрь 2025 года. Сейчас проводятся обыски, решается вопрос о предъявлении обвинения и мере пресечения.
Ранее адвокаты бывшего замдиректора департамента Минтранса Владимира Луговенко, обвиняемого в создании картеля и хищении более 700 миллионов рублей из бюджета, пытались оспорить его арест, ссылаясь на тяжёлое заболевание клиента. Однако суд отклонил ходатайство, посчитав медицинские доказательства недостоверными, и оставил чиновника в СИЗО. По версии следствия, он организовал сговор между компаниями для победы в 20 аукционах в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».
