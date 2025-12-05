Экс-главу комитета Челябинска по культуре подозревают в хищении 86 млн

С января 2023 по июнь 2024 года подозреваемая дала указание купить для Центрального парка имени Гагарина 68 объектов, ранее бывших в аренде. При этом она знала, что уже в июне 2024 года на этой территории запланирован снос, а часть имущества — неликвидная и изношенная.