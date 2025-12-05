В Томской области в этом году отремонтировали более 137 километров трасс

Ремонт 137,5 км дорог регионального и межмуниципального значения провели в этом году в Томской области по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в департаменте информационной политики администрации региона.
Наибольший объем работ реализован на участках с высоким автомобильным трафиком. Среди них — трассы Томск — Каргала — Колпашево, Мельниково — Кожевниково — Изовка, Могильный Мыс — Парабель — Каргасок. Также на севере региона обновили участки дорог Каргала — Бакчар и Бакчар — Подгорное — Коломино. Кроме того, ремонт выполнен на участках межмуниципальных дорог Томск — Аникино — Ярское и Первомайское — Орехово, соединяющих небольшие населенные пункты с районными центрами.
В ходе работ особое внимание было уделено обеспечению безопасности дорожного движения. На объектах установили свыше тысячи знаков, смонтировали более 3 тыс. сигнальных столбиков, обустроили 29,7 тыс. пог. м металлического барьерного ограждения, а также нанесли дорожную разметку из термопластика.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.