Известный блогер и дизайнер Артемий Лебедев упал с инвалидной коляски во время совместных съёмок с инклюзивной блогершей Анастасией Анпилоговой. Инцидент произошёл на форуме в мастерской управления «Сенеж», где Лебедев выступал в качестве спикера, а Анпилогова, передвигающаяся на коляске после ДТП, пригласила его принять участие в своём проекте.