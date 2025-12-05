Артемий Лебедев упал с инвалидной коляски

Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ temalebedev.
Блогерша предложила дизайнеру сесть в инвалидную коляску и повторить некоторые приёмы езды, включая подъём на задние колёса. Первая попытка прошла успешно, но при повторении манёвра Лебедев потерял равновесие и упал.
«Мы уронили Артемия Лебедева», — подписала Анпилогова видео.
Ранее Артемий Лебедев выступил за разрешение спать сотрудникам во время рабочего дня, но при одном условии — результат работы должен быть качественным. Блогер подчёркивает, что значим не объём потраченного времени, а фактически достигнутый итог.
