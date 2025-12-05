Ричмонд
+1°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Артемий Лебедев упал с инвалидной коляски

Известный блогер и дизайнер Артемий Лебедев упал с инвалидной коляски во время совместных съёмок с инклюзивной блогершей Анастасией Анпилоговой. Инцидент произошёл на форуме в мастерской управления «Сенеж», где Лебедев выступал в качестве спикера, а Анпилогова, передвигающаяся на коляске после ДТП, пригласила его принять участие в своём проекте.

Источник: Life.ru

Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ temalebedev.

Блогерша предложила дизайнеру сесть в инвалидную коляску и повторить некоторые приёмы езды, включая подъём на задние колёса. Первая попытка прошла успешно, но при повторении манёвра Лебедев потерял равновесие и упал.

«Мы уронили Артемия Лебедева», — подписала Анпилогова видео.

Ранее Артемий Лебедев выступил за разрешение спать сотрудникам во время рабочего дня, но при одном условии — результат работы должен быть качественным. Блогер подчёркивает, что значим не объём потраченного времени, а фактически достигнутый итог.

Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Артемий Лебедев: биография синеволосого дизайнера, путешественника и отца десятерых детей
Его имя часто попадает в новости, будь то очередной скандал или громкая работа. Рассмотрим биографию Артемия Лебедева — известного дизайнера, предпринимателя и спикера, любителя материться и заводить детей.
Читать дальше