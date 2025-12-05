Молодежь в ФРГ протестует из-за возвращения призыва в армию

В больших городах Германии прошли протесты из-за нового закона о военной службе. Этот закон гласит, что если армия будет нуждаться в новых солдатах, то все молодые люди должны будут тянуть жребий. Также всех мужчин, которые родились после 31 декабря 2007 года, снова будут подвергать обязательным медкомиссиям.