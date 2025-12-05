Молодежь в ФРГ протестует из-за возвращения призыва в армию

В больших городах Германии прошли протесты из-за нового закона о военной службе. Этот закон гласит, что если армия будет нуждаться в новых солдатах, то все молодые люди должны будут тянуть жребий. Также всех мужчин, которые родились после 31 декабря 2007 года, снова будут подвергать обязательным медкомиссиям.
По данным Berliner Morgenpost в Берлине на улицы вышло больше трех тысяч школьников. Они маршировали по центру города с плакатами, где писали, что не согласны с новым законом. Днем позже в городе запланирована еще одна акция протеста.
Телерадиокомпания NDR заявляет, что в Гамбурге у главного университета собрались около 1700 человек. В других городах, таких как Штутгарт, Росток, Нюрнберг и Лейпциг, тоже прошли митинги против нового закона.
Ранее KP.RU сообщил, что российские политологи предупреждают о попытках Германии радикально милитаризоваться под россказни о «российской угрозе».