Netflix купит Warner Bros. за 83 млрд долларов

Netflix приобретает Warner Bros., включая кино и телестудии, HBO Max и HBO.

Источник: Аргументы и факты

Американский стриминговый сервис Netflix купит компанию Warner Bros. за 83 млрд долларов. Об этом сказано в пресс-релизе Netflix.

Окончательное соглашение между Netflix, Inc. и Warner Bros. Discovery, Inc. было заключено сегодня. Согласно документу, Netflix приобретает Warner Bros., в том числе ее кино и телестудии, HBO Max и HBO.

Общая стоимость сделки составит 82,7 млрд долларов, из них 72 мдрд долларов — стоимость акций Warner Bros. Discovery (27,75 доллара за акцию).

Сделка будет завершена после того, как Discovery Global, подразделение Warner Bros. Discovery, отделится в новую публичную компанию. Произойдет это, как ожидается, в третьем квартале 2026 года.

Новость о покупке компании Warner Bros. стриминговым сервисом Netflix прокомментировала сенатор-демократ Элизабет Уоррен, назвав сделку ночным кошмаром антимонополии. По ее словам, это приведет к повышению цен и ограничению в выборе контента.

«Объединение Netflix и Warner Bros. создаст одного огромного медиагиганта, контролирующего почти половину рынка потокового вещания», — написала сенатор в соцсети Х*.

Ранее сообщалось, что Prada купил бренд Versace за 1,4 млрд долларов.

*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.