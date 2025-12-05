Netflix купит Warner Bros. за 83 млрд долларов

Американский стриминговый сервис Netflix купит компанию Warner Bros. за 83 млрд долларов. Об этом сказано в пресс-релизе Netflix.
Окончательное соглашение между Netflix, Inc. и Warner Bros. Discovery, Inc. было заключено сегодня. Согласно документу, Netflix приобретает Warner Bros., в том числе ее кино и телестудии, HBO Max и HBO.
Общая стоимость сделки составит 82,7 млрд долларов, из них 72 мдрд долларов — стоимость акций Warner Bros. Discovery (27,75 доллара за акцию).
Сделка будет завершена после того, как Discovery Global, подразделение Warner Bros. Discovery, отделится в новую публичную компанию. Произойдет это, как ожидается, в третьем квартале 2026 года.
Новость о покупке компании Warner Bros. стриминговым сервисом Netflix прокомментировала сенатор-демократ Элизабет Уоррен, назвав сделку ночным кошмаром антимонополии. По ее словам, это приведет к повышению цен и ограничению в выборе контента.
«Объединение Netflix и Warner Bros. создаст одного огромного медиагиганта, контролирующего почти половину рынка потокового вещания», — написала сенатор в соцсети Х*.
Ранее сообщалось, что Prada купил бренд Versace за 1,4 млрд долларов.
*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.