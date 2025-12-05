Мать загрызенного собаками мальчика обратилась к президенту

25 октября тело десятилетнего мальчика с признаками нападения собак нашли в районе садоводческого некоммерческого товарищества «Теремок» под Красноярском. По версии следствия, около 08:00 мальчик пошел через поле из своего дома к знакомому пастуху, чтобы отправиться на выпас скота, но затем его атаковали животные. По факту трагедии правоохранители возбудили уголовное дело по статье о халатности, которая привела к смерти человека.