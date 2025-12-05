Президент Индии Драупади Мурму угостила Путина вегетарианским ужином из сморчков

Президент Индии Драупади Мурму во время приема по случаю приезда президента России Владимира Путина в страну угостила его изысканным вегетарианским ужином с фаршированными сморчками и бульоном из листьев моринги. Об этом в пятницу, 5 декабря, рассказывает РИА Новости.
Вместе с супом из моринги на первое подавали бобы мунг. В качестве основного блюда политикам предложили рулеты из панира с сухофруктами в шафрановом соусе, тушеный шпинат, пажитник и свежий горошек в пряной горчичной заправке, а также запеченный в тандуре фаршированный картофель с йогуртово-пряным маринадом и мини-баклажаны в сладко-пряном соусе.
Также российской делегации предложили широкий спектр закусок, среди которых были фаршированные сморчки с чатни из грецких орехов, кебабы из черного нута с мятным соусом, тушенные с томатом и луком бобы. На десерт подавали теплую миндальную халву с поджаренными орехами и индийское мороженое с шафраном, фисташками и кардамоном, передает РИА Новости.
Из напитков на столе присутствовали свежевыжатые гранатовые, апельсиновые и морковно-имбирные соки. Во время ужина на фоне звучали отрывок сюиты из балета «Щелкунчик», песня «Калинка» и известные индийские мелодии.
А накануне Путин поужинал вместе с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Он также добавил, что состоявшиеся в рамках его визита контакты прошли в конструктивной и дружественной обстановке.