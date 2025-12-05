Ричмонд
В Ростовской области будут принудительно лечить мужчину за повреждение памятника

Завершено расследование дела о повреждении памятника в Красном Сулине.

Источник: Комсомольская правда

В следкоме завершили расследование уголовного дела по повреждении памятника «Славным сынам Сулина». Как сообщает ведомство, фигурантом является 36-летний житель города Зверево.

Согласно материалам дела, 16 сентября текущего года мужчина, используя камень, нанес повреждения монументу в одноименном сквере Красного Сулина. Его действия причинили объекту материальный и историко-культурный ущерб.

На основании проведенной судебно-психиатрической экспертизы установлено, что обвиняемый страдает хроническим психическим расстройством. Из-за этого он признан представляющим общественную опасность и нуждающимся в принудительном лечении в специализированном психиатрическом стационаре.

Следствие собрало необходимую доказательственную базу. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения вопроса о применении к фигуранту принудительных мер медицинского характера.

Отмечается, что поврежденный памятник воинам-землякам уже восстановлен.

