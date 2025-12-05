Более 20 устройств для майнинга обнаружили в заброшенных зданиях в КБР

По данным компании, объём похищенной электроэнергии превысил 764 тысячи киловатт-часов, а причинённый ущерб оценивается в 5,8 миллиона рублей. Аппараты размещались в шумопоглощающих боксах. Материалы переданы в полицию для возбуждения уголовного дела.
Ранее сообщалось, что в Челябинской области УФСБ ликвидировала крупную майнинговую ферму, владельцем которой оказался Максим Яцун — сын известного местного политика Андрея Яцуна. Злоумышленники действовали в целях личного обогащения с ноября 2024 по апрель 2025 года, неоднократно направляя гарантированному поставщику фиктивную документацию с искажёнными сведениями об объёмах и мощностях потребления энергии для майнинговой инфраструктуры.
