Более 20 устройств для майнинга обнаружили в заброшенных зданиях в КБР

Специалисты «Россетей Северного Кавказа» обнаружили и изъяли 21 устройство для майнинга криптовалют в заброшенных зданиях села Старый Черек в Кабардино-Балкарии. Оборудование было незаконно подключено к электросетям.

Источник: Life.ru

По данным компании, объём похищенной электроэнергии превысил 764 тысячи киловатт-часов, а причинённый ущерб оценивается в 5,8 миллиона рублей. Аппараты размещались в шумопоглощающих боксах. Материалы переданы в полицию для возбуждения уголовного дела.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области УФСБ ликвидировала крупную майнинговую ферму, владельцем которой оказался Максим Яцун — сын известного местного политика Андрея Яцуна. Злоумышленники действовали в целях личного обогащения с ноября 2024 по апрель 2025 года, неоднократно направляя гарантированному поставщику фиктивную документацию с искажёнными сведениями об объёмах и мощностях потребления энергии для майнинговой инфраструктуры.

