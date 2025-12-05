Более 20 устройств для майнинга обнаружили в заброшенных зданиях в КБР

Ранее сообщалось, что в Челябинской области УФСБ ликвидировала крупную майнинговую ферму, владельцем которой оказался Максим Яцун — сын известного местного политика Андрея Яцуна. Злоумышленники действовали в целях личного обогащения с ноября 2024 по апрель 2025 года, неоднократно направляя гарантированному поставщику фиктивную документацию с искажёнными сведениями об объёмах и мощностях потребления энергии для майнинговой инфраструктуры.