Увеличить дистанцию, включить ближний свет. В МВД напомнили о безопасном вождении в туман

«Из-за установившейся теплой погоды сегодня на большей части территории страны наблюдаются туманы, местами дожди. Для обеспечения безопасности от водителей требуется повышенное внимание и более сдержанный стиль вождения, — отметили в ведомстве. — При движении в тумане помните, что расстояния кажутся больше, чем есть на самом деле. Снизьте скорость, увеличьте дистанцию и боковой интервал, включите ближний свет и противотуманные фары, не пользуйтесь дальним светом во избежание самоослепления. Избегайте резких маневров, разгонов и торможений. Двигайтесь, придерживаясь правой стороны. Ориентируйтесь по дорожной разметке, столбам, деревьям, строениям. При невозможности продолжать движение включите аварийную световую сигнализацию, плавно замедлитесь и покиньте проезжую часть».