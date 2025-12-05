Увеличить дистанцию, включить ближний свет. В МВД напомнили о безопасном вождении в туман

5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Министерстве внутренних дел напомнили о правилах безопасного вождения во время тумана, сообщает БЕЛТА.
«Из-за установившейся теплой погоды сегодня на большей части территории страны наблюдаются туманы, местами дожди. Для обеспечения безопасности от водителей требуется повышенное внимание и более сдержанный стиль вождения, — отметили в ведомстве. — При движении в тумане помните, что расстояния кажутся больше, чем есть на самом деле. Снизьте скорость, увеличьте дистанцию и боковой интервал, включите ближний свет и противотуманные фары, не пользуйтесь дальним светом во избежание самоослепления. Избегайте резких маневров, разгонов и торможений. Двигайтесь, придерживаясь правой стороны. Ориентируйтесь по дорожной разметке, столбам, деревьям, строениям. При невозможности продолжать движение включите аварийную световую сигнализацию, плавно замедлитесь и покиньте проезжую часть».
В ведомстве напомнили следить за исправностью внешних световых приборов, щеток стеклоочистителя, системы обдува и обогрева салона, а также о том, что в сырую погоду асфальт может быть мокрым и скользким даже без дождя из-за выпадения конденсата.
Пешеходам следует пересекать проезжую часть только в установленных местах, строго соблюдая ПДД и убедившись в безопасности. Необходимо надевать одежду повышенной видимости, а в темное время суток пользоваться световозвращающими элементами и жилетами. -0-