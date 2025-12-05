Анекдот юмориста Юрия Гальцев шокировал первого президента Казахстана Назарбаева. Видео

Гальцев рассказал о реакции первого президента Казахстана на «скользкую» тему.
Артист Юрий Гальцев (родом из Кургана) рассказал, как его шутка вызвала неоднозначную реакцию у первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. История произошла во время приватного выступления в Астане, куда юмориста доставили срочным рейсом. Об этом Гальцев поведал в эфире шоу «Что было дальше?».
«Я предупредил Назарбаева о скользком содержании зарисовки. Однако он заявил — “давай, тебе все можно”. После — вы не поверите, наступила пауза», — поделился Гальцев историей своего анекдота про русского и казаха, рассказанного Назарбаеву.
В своем рассказе артист также отметил, что выступление, изначально запланированное на 15 минут, по просьбе Назарбаева длилось почти 45 минут. Этот вечер Гальцев назвал одним из самых запоминающихся в своей профессиональной карьере.
4 декабря вышел новый выпуск юмористического шоу «Что было дальше?». Это уже седьмой эпизод популярного проекта, представленный в 2025 году. Состав резидентов передачи остался прежним: в обновленном сезоне «ЧБД» участвуют Нурлан Сабуров, Алексей Щербаков, Тамби Масаев, Илья Макаров и Эмир Кашоков. Шоу, где комики шутят над знаменитостями, собирает миллионы просмотров в социальных сетях.