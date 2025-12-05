Минтруд предложил создать список работ, запрещенных для несовершеннолетних

В новый перечень войдут 67 работ, которые разделены на несколько категорий. Так, среди них работы с вредными условиями труда, те, на которых не проводили специальную оценку условий труда, а также работы с потенциалом нанесения вреда здоровью и нравственному развитию. Кроме того, в список вошли работы с высоким риском травмирования, подземные и связанные с рисками негативного воздействия на растущий организм производственных физических, химических и биологических факторов.