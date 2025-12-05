Минтруд предложил создать список работ, запрещенных для несовершеннолетних

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Минтруд России предложил выделить перечень работ, к выполнению которых запрещено привлекать несовершеннолетних, сообщили в пресс-службе министерства.
Соответствующий проект приказа опубликован на сайте проектов нормативно-правовых актов. Планируется, что новый перечень вступит в силу с 1 сентября 2026 года.
«Минтруд России предложил усовершенствовать подходы к охране труда несовершеннолетних. В частности, предлагается выделить перечень работ, при выполнении которых запрещен труд несовершеннолетних», — говорится в сообщении.
Отмечается, что базовые принципы безопасности труда несовершеннолетних работников установлены в трудовом законодательстве, а проект приказа конкретизирует действие ограничений. До сих пор их определял перечень профессий, а сейчас предлагается перейти к перечню видов работ, при выполнении которых нельзя привлекать несовершеннолетних.
«Текущая модель, когда в перечне поименованы профессии, позволяет обходить запрет через изменение наименования должности. Поименование работ фактически исключит возможность привлечения несовершеннолетних к такого рода занятиям», — объяснили в Минтруде.
В новый перечень войдут 67 работ, которые разделены на несколько категорий. Так, среди них работы с вредными условиями труда, те, на которых не проводили специальную оценку условий труда, а также работы с потенциалом нанесения вреда здоровью и нравственному развитию. Кроме того, в список вошли работы с высоким риском травмирования, подземные и связанные с рисками негативного воздействия на растущий организм производственных физических, химических и биологических факторов.