Пермский экотехнопарк запустят досрочно, опережая график на год

Первый этап строительства включает возведение и запуск технологической площадки для утилизации отходов строительства и сноса (ОСС). В период с ноября по декабрь 2025 года были завершены предпроектные и проектные работы, оформление исходно-разрешительной документации, создание зоны для утилизации двух фракций ОСС, строительство весового пункта и настройка оборудования. Для обработки строительных отходов приобретено специализированное оборудование, включая грохот для сортировки материалов, экскаватор, крашер для дробления бетона и железобетона, а также гидроножницы. В настоящее время продолжается монтаж телекоммуникационной инфраструктуры системы электронного учета отходов.