Диетолог Царькова: правильное питание — главный фактор долголетия

В беседе с Lenta.ru она пояснила, что сбалансированный рацион обеспечивает клетки организма энергией и строительным материалом. Он должен включать фрукты, ягоды, корнеплоды, водоросли, зелень, семечки.
«Когда в меню недостаточно сложных углеводов, в расход идут белки — строительный материал для клеток. То есть если человек не ест, например, цельные злаки, бобовые и сложные нерафинированные углеводы, тогда организму для обеспечения жизнедеятельности приходится сжигать мышцы», — сказала Царькова.
В свою очередь, руководитель группы микробной биотехнологии Биологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова, ведущий канала «Наука» Андрей Шестаков в разговоре с «Радио 1» посоветовал соблюдать технологию при домашнем квашении.
«Признаки неудачи — неприятный гнилостный запах, активная плесень не на поверхности рассола, а в толще продукта, слизистая консистенция. Квашеная капуста кислая, у неё достаточно такая жёсткая структура, и, например, при раздражении желудка, этот продукт может нанести ущерб», — отметил он.