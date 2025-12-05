Ричмонд
Принц Уильям встретился с школьной любовью спустя 30 лет после их первой встречи

На государственном банкете в Виндзорском замке в среду, 3 декабря, принц Уильям встретился с немецкой супермоделью Клаудией Шиффер. С их первой встречи прошло 30 лет — тогда принцесса Диана пригласила Шиффер, Наоми Кэмпбелл и Кристи Терлингтон, чтобы они сделали сюрприз Уильяму в его день рождения в Кенсингтонском дворце.

— Мне было, наверное, 12 или 13 лет, и у меня на стене висели их плакаты. Я покраснел до корней волос и не знал, что сказать, и как-то мямлил. Кажется, я чуть не упал с лестницы по пути наверх. Это навсегда осталось со мной: ее любовь, смущение и, знаете ли, этакое подтрунивание, — рассказал Уильям.

На мероприятии в Виндзорском замке Шиффер сидела рядом с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и была одета в черное бархатное платье от Balmain с бисером и драгоценными камнями на рукавах и в области талии. На церемонии в честь Дня Германии также находился муж Шиффер Мэтью Вон, которого король Карл III посвятил в рыцари, сделав супермодель леди, передает People.

16 октября принц Уильям и Кейт Миддлтон организовали прием для наследников иорданского престола принца Хусейна и его супруги Раджвы в Виндзорском замке. По словам очевидцев, их встреча прошла в комфортной и теплой атмосфере за неформальной беседой.

