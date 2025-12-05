Ричмонд
В Усть-Донецком районе назначили нового замглавы администрации

В Администрации Усть-Донецкого района состоялись кадровые изменения.

Источник: Комсомольская правда

На должность заместителя главы администрации, отвечающего за развитие аграрного сектора и перерабатывающей промышленности, с 4 декабря назначен Александр Садовников. Об этом сообщили в местной администрации.

Известно, что Садовников работает в Усть-Донецком районе на муниципальной службе уже более 13 лет.

Он окончил Новочеркасскую государственную мелиоративную академию. В системе местного самоуправления он начал карьеру с должности специалиста в сельском поселении.

В сферу его прежней деятельности входили такие направления, как строительство, транспортная и дорожная инфраструктура, а также жилищно-коммунальный комплекс. Он также имеет опыт управления муниципальным учреждением «Служба заказчика».

