Диетолог Царькова назвала ключевой фактор долголетия

Правильное питание является одним из основных факторов, способствующих долголетию. Врач-диетолог и специалист XFIT Айлин Царькова объяснила, почему этот аспект так сильно влияет на продолжительность жизни.
Царькова подчеркнула, что сбалансированное питание обеспечивает клетки организма необходимой энергией и строительными веществами. Из-за этого качество, долговечность и функциональность человеческого тела во многом зависят от рациона.
Она также отметила, что в сбалансированном рационе обязательно должны быть фрукты, ягоды, корнеплоды, водоросли, зелень, семена и орехи в сыром виде. Эти продукты богаты витаминами, живыми ферментами, полиненасыщенными жирными кислотами и качественными аминокислотами.
Кроме того, она добавила, что сложные углеводы также играют важную роль для организма человека.
— Когда в меню недостаточно сложных углеводов, в расход идут белки — строительный материал для клеток. То есть если человек не ест, например, цельные злаки, бобовые и сложные нерафинированные углеводы, тогда организму для обеспечения жизнедеятельности приходится сжигать мышцы. Из-за чего процесс старения ускоряется, — передает слова специалиста Lenta.ru.
При этом порой важные для организма элементы содержаться в конкретных блюдах и продуктах. Так, эндокринолог Екатерина Янг назвала два продукта, помогающих продлить жизнь до 100 лет.