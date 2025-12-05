Рост на 3,7%: оборот розничной торговли в Башкирии превысил 1,35 трлн рублей

В Башкирии в январе-октябре 2025 года оборот розничной торговли составил 1,35 триллиона рублей, что на 3,7% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Такие данные опубликовал Росстат.
Согласно статистике, в октябре 2025 года показатель вырос на 3,8% по сравнению с сентябрем и на 3,7% по сравнению с октябрем предыдущего года.
В Приволжском федеральном округе оборот розницы за десять месяцев достиг 8,77 трлн рублей, продемонстрировав рост на 3,2% в годовом выражении. Октябрьский показатель в ПФО оказался на 3,9% выше сентябрьского и на 5,9% превысил результат октября 2024 года.
Среди регионов Приволжского федерального округа Башкирия занимает второе место по объему оборота в денежном выражении, уступая только Татарстану (1,46 трлн рублей). Третье место занимает Нижегородская область с показателем 1,16 трлн рублей. Самые низкие обороты зафиксированы в Марий Эл (145,39 млрд рублей), Мордовии (210,96 млрд) и Чувашии (270,43 млрд).
Максимальный рост розничного оборота в ПФО показали Мордовия (+10,3%), Удмуртия (+9,9%) и Оренбургская область (+6,7%). В Самарской области показатель остался на уровне прошлого года.
В целом по России оборот розничной торговли за десять месяцев составил 49,96 трлн рублей, увеличившись на 2,4% к аналогичному периоду 2024 года.
