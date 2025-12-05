Ричмонд
Двух наркокурьеров с 40 кг веществ задержали в Чувашии

Сотрудники полиции в Чувашии задержали двух жителей Башкортостана, перевозивших в автомобиле около 40 килограммов наркотических веществ. По данным МВД республики, мужчины следовали из Ленинградской области в Уфу.

Источник: Life.ru

Полицейские остановили внедорожник Infiniti на трассе М-7 и обнаружили в салоне, багажнике и под капотом 42 упаковки с мефедроном и гашишем. Подозреваемые находились в поле зрения правоохранителей уже два месяца как оптовые курьеры. Возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере, задержанные арестованы.

Ранее сообщалось, что Федеральная служба безопасности пресекла две транзитные поставки кокаина из Латинской Америки в страны Европейского союза общим весом более 1,8 тонны и оценочной стоимостью около 6 миллиардов рублей. К организации перевозки наркотиков были причастны двое граждан Украины, один из которых получил российское гражданство в 2022 году.

