Двух наркокурьеров с 40 кг веществ задержали в Чувашии

Полицейские остановили внедорожник Infiniti на трассе М-7 и обнаружили в салоне, багажнике и под капотом 42 упаковки с мефедроном и гашишем. Подозреваемые находились в поле зрения правоохранителей уже два месяца как оптовые курьеры. Возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере, задержанные арестованы.