Двух наркокурьеров с 40 кг веществ задержали в Чувашии

Полицейские остановили внедорожник Infiniti на трассе М-7 и обнаружили в салоне, багажнике и под капотом 42 упаковки с мефедроном и гашишем. Подозреваемые находились в поле зрения правоохранителей уже два месяца как оптовые курьеры. Возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере, задержанные арестованы.
Ранее сообщалось, что Федеральная служба безопасности пресекла две транзитные поставки кокаина из Латинской Америки в страны Европейского союза общим весом более 1,8 тонны и оценочной стоимостью около 6 миллиардов рублей. К организации перевозки наркотиков были причастны двое граждан Украины, один из которых получил российское гражданство в 2022 году.
