Минцифры сообщило о постепенном отказе от входа на «Госуслуги» по коду из СМС

Часть пользователей «Госуслуг» больше не могут войти на портал, используя код из СМС-сообщения. В Минцифры подтвердили, что приняли решение поэтапно отказаться от авторизации по телефону. Теперь зайти на «Госуслуги» можно будет с помощью кода в мессенджере Max, биометрии и одноразового кода из приложения-генератора. В десктопной версии авторизация по СМС пока сохранится. В министерстве объяснили свое решение «растущим числом случаев мошенничества». Ранее ради борьбы с мошенниками в России заблокировали FaceTime и SnapChat, а также звонки в Telegram и WhatsApp.