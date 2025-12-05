Собчак предсказала финал скандала с квартирой Ларисы Долиной

Напомним, летом 2024 года певица Лариса Долина продала элитную московскую квартиру, после чего часть средств от сделки была переведена мошенникам. Позже Долина обратилась в суд с иском об аннулировании сделки, который был удовлетворён, в результате чего покупательница лишилась как денег, так и недвижимости, что привело к общественному резонансу. В итоге певица согласилась компенсировать стоимость квартиры частями в течение трёх лет, подробно изложив свою позицию по данному делу.