Собчак предсказала финал скандала с квартирой Ларисы Долиной

Журналистка Ксения Собчак высказала предположение о возможном завершении конфликта между певицей Ларисой Долиной и покупательницей её квартиры Полиной Лурье. Собчак считает, что Долина вернёт Лурье деньги, после чего стороны устроят публичное примирение.

Источник: Life.ru

«Может быть, что-то антимошенническое имени Долиной примут в первом чтении. Будет такой, как бы относительный хеппи-энд», — отметила журналистка.

Напомним, летом 2024 года певица Лариса Долина продала элитную московскую квартиру, после чего часть средств от сделки была переведена мошенникам. Позже Долина обратилась в суд с иском об аннулировании сделки, который был удовлетворён, в результате чего покупательница лишилась как денег, так и недвижимости, что привело к общественному резонансу. В итоге певица согласилась компенсировать стоимость квартиры частями в течение трёх лет, подробно изложив свою позицию по данному делу.

