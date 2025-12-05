Таможенные службы Беларуси и Китая подписали меморандум о взаимопонимании

5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Меморандум о взаимопонимании между Главным таможенным управлением Китайской Народной Республики и Государственным таможенным комитетом Республики Беларусь по сотрудничеству в области развития таможенного потенциала подписали сегодня первый заместитель председателя ГТК Александр Валиев и заместитель министра ГТУ У Хайпин. Об этом БЕЛТА сообщили в ГТК.