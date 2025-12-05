Ричмонд
Таможенные службы Беларуси и Китая подписали меморандум о взаимопонимании

В рамках визита в Беларусь китайские коллеги изучили работу сотрудников таможенных органов на белорусско-польской границе, инфраструктуру, применяемые технологии и технические средства таможенного контроля.

5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Меморандум о взаимопонимании между Главным таможенным управлением Китайской Народной Республики и Государственным таможенным комитетом Республики Беларусь по сотрудничеству в области развития таможенного потенциала подписали сегодня первый заместитель председателя ГТК Александр Валиев и заместитель министра ГТУ У Хайпин. Об этом БЕЛТА сообщили в ГТК.

Документ утвержден в рамках пятого заседания Комиссии по таможенному и карантинному сотрудничеству Белорусско-Китайского межправительственного комитета по сотрудничеству, которое состоялось сегодня на базе пункта пропуска «Козловичи». Представители ГТУ Китайской Народной Республики, Посольства КНР в Беларуси, Государственного таможенного комитета и Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси рассмотрели более 10 вопросов и приняли ряд согласованных решений.

Обсуждены практические результаты в области построения «умной таможни», содействия автоматическому обмену между таможенными органами информацией в отношении уполномоченных экономических операторов, взаимодействия в области таможенного образования и подготовки кадров, согласован блок решений в области карантинного сотрудничества.

Результаты работы Комиссии и планы по дальнейшему укреплению белорусско-китайского взаимодействия закреплены протоколом заседания.

В рамках визита в Беларусь китайские коллеги изучили работу сотрудников таможенных органов на белорусско-польской границе, инфраструктуру, применяемые технологии и технические средства таможенного контроля. -0-