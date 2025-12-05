Без шапки из дома не выйдешь, на отоплении не сэкономишь: В Молдове резко холодает до минус 1 градуса — надолго ли, что говорят синоптики

В Молдове резко холодает.
В субботу, 6 декабря 2025, днем уже будет +2 градуса.
Облачно.
Ночью — +1 градус.
Без осадков.
В воскресенье погода существенно не изменится.
А к понедельнику ночью и вовсе будет −1 градус.
«Зимний» период продлится до среды, 10 декабря, затем потеплеет до +6…+8 градусов.
